Anayasa hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun 86 yaşında hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, eşi Ergun Özbudun'un hayatını kaybettiğini X'ten yaptığı açıklamayla duyurdu.

Serap Yazıcı Özbudun, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.

Öte yandan Serap Yazıcı Özbudun, Ergun Özbudun’un cenazesinin Ankara-Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı.

ERGUN ÖZBUDUN KİMDİR?

Prof. Dr. Ergun Özbudun 1937 yılında Ankara'da doğdu. Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Özbudun, 1988-2012 yıllar arasında Bilkent Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı.

AK Parti'nin anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenen Özbudun'un yazdığı kitaplar halen hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmakta.

ESERLERİ

Party Poitics and Social Cleavages in Turkey, Lynne Reinner, 2013.

Totaliter ve Otoriter Rejimler, Liberte, 2012, (Tercüme).

Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniv.,2011.

Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul Bilgi Üniv. 2011.

The Constitutional System of the Turkey 1876 to The Present, Palgrave Macmillan, 2011.

Anayasa Hukuku, Anadolu Üniv. 2011.

Türkiye'nin Siyasal Gelişmesi, Anadolu Üniv. 2011.

Türkiye'de İslamcılık Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, Hale. William, Özbudun Ergun, Doğan Kitap, 2010.

Türkiye'de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Gençkaya. Ömer Faruk, Özbudun. Ergun, Doğan Kitap, 2010.

Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üniv, 2010

