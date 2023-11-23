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        Haberler Gündem Güncel Engin-Dilan Polat davası son dakika: Bir tutuklama daha - Güncel haberler

        Polat çifti soruşturmasında bir tutuklama daha!

        Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak'ın da tutuklanmasına karar verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:50
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        Polat çifti dosyasında bir tutuklama daha!
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        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

        24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan ve geçtiğimiz salı günü yakalanan mali Müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak da tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #son dakika
        #Dilan Polat
        #engin polat
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