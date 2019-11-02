02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin büyük bir başarı ile tamamladığı Barış Pınarı Harekatı sırasında dünya kamuoyunun dikkatlerini çekmek için Türkiye’nin operasyon alanında sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair terör örgütü PKK ve yandaşı kuruluşların yalanına Birleşmiş Milletler (BM) geçit vermedi.
TALEP REDDEDİLDİ
Terör örgütü PKK’nın girişimleri ile AB üyesi ülkelerden bazı kuruluşların girişimi sonrasında kimyasal silah kullanımını soruşturmakla görevli uluslararası bir organizasyon, Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sırasında kullanıldığı iddia edilen beyaz fosfordan yaralanan sivillerden alınan doku örneklerini incelemeyi reddetti ve söz konusu vakaların görev alanı dışında olduğunu açıkladı.
"YANIKLAR KİMYASAL DEĞİL TERMAL"
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) iki hafta önce harekat sırasında yaşanan yanık vakalarından haberdar olduğunu ve "kimyasal silah kullanımı ihtimaline ilişkin bilgi topladığını" açıklamıştı. Yapılan geniş çaplı incelemelerden hemen sonra yanık vakalarına kimyasal değil, termal sebeplerin yol açtığı gerekçesiyle inceleme yapmayacaklarını bildirdi.
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