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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 18° Ankara Bulutlu 17° İzmir Güneşli 22° Antalya Güneşli 23° Trabzon Bulutlu 14° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Yağmurlu 22° Diyarbakır Sağanak Yağış 17° Gaziantep Yağmurlu 17° Ağrı Yağmurlu 11° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.