Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Ege kuvvetli poyraz bekleniyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.