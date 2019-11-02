02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde küresel dizayn ile bir terör devleti kurma girişimine karşı 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dünya genelinde büyük tepki çekti.
Tepkilerin odağı ise Türkiye'yi sürekli yaptırımla tehdit etmeye çalışan ABD, Avrupa Birliği'(AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) oldu. Öyle ki BM'de TÜrkiye'ye karşı İsrail ile Filistin temsilcisi Türkiye'ye karşı ortak tavır sergiledi.
'ASKER SELAMI'NA BÜYÜK TEPKİ
Türkiye'ye karşı tepki öyle büyüktü ki, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te 1-1 biten maçın ardından verdiği asker selamı, Avrupa'da gündeme oturdu. Sonrasında ise asker selamı veren ve gurbette top kovalayan futbolcularımızın kadro dışı bırakılacağı haberleri yine basınımıza yansıdı.
MUSTAFA DENİZLİ'NİN TAKIMI "TRAKTÖR"
Dün ise İran'da yaşayan 35 milyon Azeraycan Türkü'nün desteklediği, başarılı teknik adam Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör Futbol Kulübü'nün, 80 bin futbolseveri ağırlayabilen Tebriz'deki Sehend Stadyumu'nda İstaklal isimli futbol takımıyla maçı vardı. Maçı izlemek için Tahran, Erdebil, Hoy, Kazvin ve Şiraz'dan on binlerce taraftar stadın yolunu tuttu.
80 BİN KİŞİLİK STADI DOLDURDULAR
Ancak maç öncesi taraftarlar Türkiye'ye destek olmak için bir eylem yapma kararı almıştı. Yapacakları, 'asker selamı' vermek ve hep bir ağızdan 'Türkiye' diye stadyumu inletmekti. Öyle de oldu. Otobüslerle maça gelen Traktör taraftarları Tebriz'in sokaklarında birbirlerine asker selamı verdi.
"MAÇTAN ÖNCE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
Türkmeneli Cephesi'nden Hilal Konçuy, İran güvenlik güçlerince Tebriz girişinde birçok otobüsün ise geri çevrildiğini ve 6 Türk’ün gözaltına alındığını ifade etti. Taraftarlar stada ulaştıklarında ise coşkuları zirveye ulaştı. Sehend Stadyumu'nu dolduran 80 bin Azerbaycan Türkü, dakikalarca, "Canım kanım sana feda, Türkiye ana vatan' sloganları attı.
MEŞALELER EŞLİĞİNDE 'TÜRKİYE' TEZAHÜRATI
Stadı Türk bayraklarıyla gelincik tarlasına, kırmızı balonlarla düğün yerine çeviren Traktör'ün taraftarları dakikalarca yaktıkları meşalelerle Türkiye diye tezahürat yapıp asker selamı verdiler. Maç, 4-2 İstiklal takımının galibiyetiyle sona erse de Mustafa Denizli'nin takımı ligde 2'nci sıradaki yerini korumayı sürdürdü.
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