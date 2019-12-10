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Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.
Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu.
BİR ANNE YÜZLERE UMUT OLDU
DHA'da yer alan habere göre Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Terör örgütü PKK'dan kaçan Cafer Ceylan (sağdan ikinci).
4 YIL ÖNCE, 15 YAŞINDA KAÇIRILDI
HDP binası önünde oturan 58 aileden Hatice Ceylan, 4 yıl önce 15 yaşındayken Kuran kursunda okurken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Cafer'in dün gece kurtarıldığı müjdesini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Ceylan, HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan diğer ailelerle mutluluğunu paylaştı.
"ÇOCUKLARIMIZ TEK TEK KURTULACAK"
Kaçırılan diğer çocukların da tek tek kurtulacağını belirten Ceylan, "Halka halka gelecekler buraya. Çocuklarımız inşallah kurtulacaklar. Gece saat 23.30 da oğlum aradı. `Anne buradayım´ dedi. Bizi aramıştı daha önce. Kaçış zor demişti. Allah yol açınca, polisimizin, devletimizin yardımıyla çocuklarımız inşallah tek tek kurtulacak. Kobani´deydi (Ayn el Arab).
"KOBANİ'DEYDİ, OĞLU KAÇMAK İSTİYORDU"
Bu bir ay içerisinde 5-6 defa aradı bizi. Kaçmayı istiyordu. Anne üzülme geleceğim, sabırlı ol diyordu. Gece sabaha kadar yatamadığını, sürekli korktuğunu söylüyordu. Diğer aileler de burada oturmaya devam etsinler. Kalkmasınlar buradan. Çoğalsınlar hatta. Anne babalar korkmasın, hepsi gelsin buraya. Hiçbir şey insanın çocuğu kadar kıymetli değildir. Çok güzel bir duygu. Allah hepsine yaşatsın inşallah.
"OĞLUM GELİNCE, ELİM KOLUM TİTREDİ"
Cumhurbaşkanı aradı, canlı görüştük, konuştuk. `Sabah delikanlınız yanınızda olacak´ dedi. Allah hepimize nasip etsin. Çocuğumun gelmesi, diğer ailelere de umuttur. Ümitsizliğe düşmesinler. Burada olan olmayan, korkup da gelmeyen anne babalar gelsinler. Çünkü çocuklarımız bu HDP´nin aracılığı ile götürülüyor. 13-14 yaşında çocukların ideolojisi yok. Ne düşüncesi, ne fikri olacak ki; çocuklarımız kandırılıp götürülüyor. Oğlumun geldiğini duyduğumda elim kolum titredi. Hiçbir şey yapamadım. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.
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