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Peş peşe acı haber! Göktuğ bebek de kahretti

Deprem bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Acının adreslerinden biri olan Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Göktuğ bebek ile annesi ve anneannesi de yaşamını yitirdi. Ailenin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu

Giriş: 08.02.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | Depremden peş peşe acı haber! Göktuğ bebek de kahretti - Gündem haberleri
İHA

Kahramanmaraş’ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da bir binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden dün akşam acı haber geldi.

İHA'nın haberine göre enkazdan Göktuğ bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinden bu sefer acı haber geldi. İlçede depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Malatya Caddesi oldu. 6 katlı binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler büyük çaba harcadı.

Saatlerce süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk olarak enkazdan baba yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine ekiplerin umudu daha da arttı. Yapılan çalışmaların ardından ise ekipler enkazın başında bekleyen yakınlarına bu sefer acı haberi verdi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Yakınları bu acı haberin ardından yıkıldı. Sinir krizi geçiren ailenin yakınlarını ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Göktuğ bebeğin son kez yüzünü açarak öpen amcası ise yürekleri dağladı.

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