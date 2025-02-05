Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: 1 şehit

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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AYDIN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Acı haber şehidin Efeler ilçesindeki ailesine Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.