10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden Raytheon ve ABD'li endüstri devi United Technologies'in havacılık bölümü birleşme kararı aldı.
Toplam piyasa değeri 170 milyar dolara yakın olan iki şirketin birleşmesi karşılığında Raytheon hissedarları elindeki her hisse için 2.3348 yeni hisse alacak.
Oluşacak yeni şirkete ise Raytheon Technologies ismi verilmesi kararlaştırıldı. İki şirket, geçen yıl toplamda 74 milyar dolarlık satış yapmıştı. Böylelikle Boeing'in ardından ülkenin en büyük havacılık ve savunma şirketi oluşacak.
Patriot ve Tomahawk gibi füze savunma ve hücum sistemlerinin yanı sıra uydu sensörleri ve radar teknolojileriyle bilinen, H.A.A.R.P. (Yüksek Frekanslı Aktif Aurora Araştırma Programı) projesinin bilimsel araştırma patentine sahip Raytheon geçen yıl 27 milyar dolarlık satış yapmıştı.
United Technologies (UT) ismiyle faaliyet gösteren holding ise Pratt & Whitney markasıyla jet motorları üretimi ve kokpit kontrol sistemleri geliştiricisi olarak biliniyor. UT, geçen sene ticari ve askeri hava araçlarına ürün ve hizmet tedariki yapan Rockwell Collins'i de satın almıştı.
UT CEO'su Greg Hayes, yaptığı açıklamada birleşmenin hava-uzay ve savunma sanayi sektörünün geleceğini belirleyeceğini ve emsalsiz bir teknolojiyle çok geniş bir AR-GE kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
2020 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen birleşmeden doğacak yeni şirketin Boston merkezli olması beklenirken, United Technologies'in hissesi yüzde 57, Raytheon'un da yüzde 43 hissesi olması planlanıyor. ABD basınında Raytheon CEO'su Thomas Kennedy'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Hayes'in ise CEO'su olacağı ve 2 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturacağı yazılıyor.
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