'Pasaport' oyununda yeni gelişme!

DHA

ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli D.J.K., İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalandı.

DHA'nın haberine göre, D.J.K.'nin Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve kendisine ait diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu diplomatın pasaportu, 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.

ABD'li D.J.K.

Suriye uyruklu R.S.