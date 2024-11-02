Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üstünden çekmeyeceğiz | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üstünden çekmeyeceğiz

        CHP lideri Özgür Özel, "Esenyurt'un üstünden elimizi çekmeyeceğiz" dedi. Özel, "Siirt'in üçlemesi şudur; Siirt'te yasaklı olan, parlamento yolu açılan Erdoğan, Siirtlilerin yüzde 70 oyla seçtiği belediyesine kayyum atamıştır. Erdoğan budur, Erdoğan'ın demokrasi anlayışı budur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elimizi Esenyurt'un üstünden çekmeyeceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP lideri Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

        Özel, "Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyız" dedi. Özel konuşmasında şunları söyledi:

        "Esenyurtlular 2019'da yeter dediler ve belediyeyi CHP'ye verdiler. Yönettiğimiz kentte gösterdiğimiz aday iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Esenyurt'un sınırında bir ilçe var, adı Beylikdüzü. Esenyurt'ta AK Parti belediyeciliği nefes alamaz bir kent, yüksek bloklar... Bu ruhsatı verenler yağmaladılar burayı. Yolun öbür tarafından CHP tarafından yönetilen ve başka CHP'liye devreden, kendisi 16 milyon İstanbullu yönetmekle görevlendirilmiş. Herkesin özenerek baktığı bir Beylikdüzü var.

        REKLAM

        "GECE GÜNDÜZ GİBİ"

        Karşımızda Recep Tayyip Erdoğan ve atadıklarının bu hale getirdiği bir Esenyurt ve Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğe başladığı ve bugünlere geldiği; temiz, düzgün, şeffaf CHP belediyeciliği. O yüzden bugün buradayız. Büyük bir rezalet yaşanırken, önümüze demokratik anlamda bir rezaleti ifşa etme durumuyla karşı karşıyayız. Gündüz ile gece gibi tablonun önümüze serilmesine ve herkesin buna şahitlik etmesine imkan tanıyan Esenyurt kent suçları müzesi ile bize güneş gibi parlayan bir Beylikdüzü ilçesi var.

        Esenyurt 1 milyon kişi yapılırken, umutları çalınmış insanlar var. Esenyurt'u alamadılar bir daha alamayacaklar. İstanbul'u alamadılar, bir daha alamayacaklar. Ahmet Özer bir simgedir ve CHP'dir. Onların mücadele ettikleri ve belini bükmeye çalıştıklarıdır. Boynumuzu eğmiyor, bir adım geriye gitmiyoruz. 'Bükemediğimiz bileği kırmaya çalışıyoruz' diyorlar.

        "SİİRT ÜÇLEMESİ"

        Türkiye siyasetinde Siirt üçlemesi var. Tayyip Erdoğan bu şehri yönetirken, Siirt'e gitmişken bir şiir okudu. Okuduğu şiirden dolayı siyasi yasaklı hale gelir. CHP, seçimlerde seçimlere girme hakkı olmayan 'muhtar bile olamaz' diyen bir kişinin partisi seçimleri kazanınca, CHP böyle olmaz demiştir. Onun için Erdoğan'ın yasağını kaldıracak, onu yeniden milletvekili ve başbakan olabileceği Anayasa değişikliğini önermiştir. Erdoğan partisi birinci olduğu halde, artık seçilebilir olduğu için Erdoğan ile birlikte Siirt'teki milletvekillerini istifa ettirmiş. Siirt'te yapılan ara seçimlerde Erdoğan milletvekili ve başbakan olmuştur. CHP yöneticileri, 'Millet birini seçtiyse kararı millet veriri. Hakimler karar veremez' der. Siirt'in üçlemesi şudur; Siirt'te yasaklı olan, parlamento yolu açılan Erdoğan, Siirtlilerin yüzde 70 oyla seçtiği belediyesine kayyum atamıştır. Erdoğan budur, Erdoğan'ın demokrasi anlayışı budur.

        REKLAM

        "SİZE SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"

        Kayyum siyaseti kendi mağduriyetinden güçlenen, Siirt'te kayyuma atayan anlayış. Daha mahkeme karar vermeden, kayyum atanıyor. O kadar vali yardımcısı varken, kullanışlı kaymakamı bir günlüğüne vali yardımcısı yaparak ardından onu sonuca göre kayyum olarak oraya hazırlıyorsun. İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na söyleyecek sözüm yok. Siz hepiniz aynı kötücül oyunun içinde size biçilmiş rolleri üstlenenlersiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Habertürk Anasayfa