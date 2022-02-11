Oyun oynuyordu! Hayati riski var!

İHA

Son dakika haberler... Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet D. (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

YÜZÜ, KOLLARI VE BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.