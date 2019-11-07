Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde "esnek fiyatlandırma" olarak adlandırılan, vatandaşların ödediği geçiş ücretlerinin anlık olarak değişebileceği yeni bir model geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda yer alan ve 2020 Cumhurbaşkanlığını Yıllık Programı'na da giren esnek tarifelendirme uygulamasına gelecek yıl geçilmesi bekleniyor.

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, köprü ve otoyol geçiş ücretleri için bir tavan ve taban fiyat belirleyecek. Köprü ve otoyollara yoğun talebin olduğu saatlerde sistem, geçiş ücretlerini otomatik olarak artırırken talep düştüğünde fiyatlar da düşecek. Ancak bu fiyat salınımı, belirlenen taban ve tavan fiyatları geçemeyecek.

HAVA YOLU BENZETMESİ

Yetkililer, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) altyapısının esnek fiyatlandırma modeline uygun olduğunu ve yüksek montanlı yatırıma ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor.

Esnek fiyatlandırma Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde pek çok yerde uygulanıyor. Sistemin en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında ise havacılık geliyor. Ticari hava yolu taşımacılığında talebe göre yoğun günlerde daha yüksek, yoğunluğu azaldığı günlerde ise daha düşük bilet fiyatları söz konusu. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri de sistem hayata geçirildiğinde aynı prensiple işleyecek.

HABERTÜRK'ün görüştüğü yetkililer, uygulamaya ne zaman geçileceğinin kararının siyasi iradede olduğunu ancak bu konuda henüz bir çalışma olmadığını belirtti.