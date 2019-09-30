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Son dakika! OTOKAR ve BMC düşük faizli taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, sundukları yerli üretime özel taşıt kredisi paketleriyle, taşıt kredisi faizini belli markalar için yüzde 1.40'lardan 0.49-0.69 bandına çekmişti. Bankalar 1 Ekim'de başlayacak bu kampanyaya OTOKAR ve BMC'nin de dahil olduğunu açıkladı.

30.09.2019 - 09:06 | Güncelleme: HABERTURK.COMOtomobil
son dakika

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişletildi.

 

Bankalardan yapılan açıklamaya göre Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak OTOKAR ve BMC firmaları dâhil oldu.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için:

Araç Tipi (0 km)

Kredi Tutarı

Vade (Ay)

Faiz Oranı (Aylık)

Binek Araçlar

50.000-120.000

18-36

%0,49-%0,69

Ticari Araçlar

72.000-500.000

36-60

%0,49-%0,69

Anlaşmalı otomotiv firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC

Kampanya dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

 

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