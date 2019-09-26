26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları ortak açıklama ile yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdiklerini duyurdu. Buna göre bankalar yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını aylık yüzde 1.40 seviyesinden yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.
Üç bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, binek araçlarda anlaşmalı otomotiv firmaları arasında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais yer alırken; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa bulunuyor. Kampanya ile 50 bin ila 120 bin arasındaki binek araçlara 18 ila 36 ay arası vadeli kredilerde yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Ticari araçlarda 72 bin ila 120 bin arasındaki kredilere 30 ila 60 arasındaki vade ile yüzde 0.49 ila yüzde 0.69 faiz uygulanacak. Kamu bankaları ve Türkiye'de üretim yapan firmaların işbirliğiyle başlatılan bu kampanya sonrası diğer banka ve markaların da yakın zamanda yeni kampanyalar açıklaması bekleniyor.
1 Ekim'de başlayan kampanyada vadeler ve faiz oranları tercih edilen modele göre değişim gösterse de HABERTÜRK sizler için eski ve yeni faiz oranlarına göre yaklaşık maliyetleri hesapladı. Bu hesap alt-üst kredi ve faiz limitlerine göre yapılarak vergi ve dosya masrafları dahil bir biçimde yapıldı. Buna göre 120.000 liralık bir binek araçta, faiz indirimi sayesinde toplam maliyette 27 bin 389 liraya kadar düşüş yaşanacak. Ticari araçlardaki maliyet düşüşü ise 49 bin 328 lirayı bulacak. İşte eski ve yeni oranlara göre taşıt kredisi maliyetleri:
İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 160.889 liraydı:
|Fiyat (TL)
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet (TL)
|120.000
|1.40
|18 ay
|7.781
|16.712
|140.055
|120.000
|1.40
|24 ay
|6.117
|22.338
|146.805
|120.000
|1.40
|36 ay
|4.469
|34.083
|160.889
İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 139.264 lira oldu:
|Fiyat (TL)
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|120.000
|0.69
|18 ay
|7.203
|8.050
|129.660
|120.000
|0.69
|24 ay
|5.534
|10.677
|132.812
|120.000
|0.69
|36 ay
|3.868
|16.054
|139.264
İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 36 ay vadede 120 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 133.500 lira oldu:
|Fiyat (TL)
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|120.000
|0.49
|18 ay
|7.045
|5.679
|126.815
|120.000
|0.49
|24 ay
|5.376
|7.515
|129.018
|120.000
|0.49
|36 ay
|3.708
|11.250
|133.500
İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 67.041 liraydı:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet (TL)
|50.000
|1.40
|18 ay
|3.242
|6.963
|58.356
|50.000
|1.40
|24 ay
|2.549
|9.307
|61.169
|50.000
|1.40
|36 ay
|1.862
|14.201
|67.041
İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 58.027 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|50.000
|0.69
|18 ay
|3.001
|3.354
|54.025
|50.000
|0.69
|24 ay
|2.306
|4.449
|55.338
|50.000
|0.69
|36 ay
|1.612
|6.689
|58.027
İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 36 ay vadede 50 bin liralık bir binek aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 58.027 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|50.000
|0.49
|18 ay
|2.936
|2.366
|52.839
|50.000
|0.49
|24 ay
|2.240
|3.131
|53.758
|50.000
|0.49
|36 ay
|1.545
|4.687
|55.625
TİCARİ TAŞIT KREDİLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM
İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 191.397 liraydı:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|120.000
|1.40
|48 ay
|3.662
|46.475
|175.770
|120.000
|1.40
|60 ay
|3.189
|59.497
|191.397
İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 142.069 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|120.000
|0.49
|48 ay
|2.877
|15.067
|138.080
|120.000
|0.49
|60 ay
|2.371
|18.558
|142.069
İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 60 ay vadede 120 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 152.752 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|120.000
|0.69
|48 ay
|3.039
|21.593
|145.911
|120.000
|0.69
|60 ay
|2.545
|27.293
|152.752
İndirim öncesinde yüzde 1.40 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (veriler dahil) 114.838 liraydı:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|72.000
|1.40
|48 ay
|2.197
|27.885
|105.462
|72.000
|1.40
|60 ay
|1.914
|35.698
|114.838
İndirim sonrası yüzde 0.49 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 85.655 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|72.000
|0.49
|48 ay
|1.726
|9.040
|82.848
|72.000
|0.49
|60 ay
|1.427
|11.379
|85.655
İndirim sonrası yüzde 0.69 faiz ve 60 ay vadede 72 bin liralık bir ticari aracın toplam maliyeti (vergiler dahil) 91.651 lira oldu:
|Fiyat
|Aylık faiz (%)
|Vade
|Aylık taksit (TL)
|Toplam faiz (TL)
|Toplam maliyet(TL)
|72.000
|0.69
|48 ay
|1.823
|12.955
|87.546
|72.000
|0.69
|60 ay
|1.527
|16.376
|91.651
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