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Kahramanmaraş'ta otel enkazından 52 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarında 54'üncü saat de geride kaldı. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir otelin enkazından sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu adlı kadın 52 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta yıkılan bir otelin enkazından 52 saat sonra kurtarıldı!
Otel enkazından 52 saat sonra kurtarıldı!
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DHA

Kahramanmaraş'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan Hilal Kocaoğlu (58), 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkıldı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu'na ulaşıldı. Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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