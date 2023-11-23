İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat A., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.