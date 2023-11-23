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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!

        Beyoğlu'nda kazayla sonuçlanan jant üzerinde kaçış kamerada

        İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. İlçede bir sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Tekeri patlayan ve jant üzerinde kaçan araç, başka otomobillere çarptıktan sonra takla attı. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken o anlara ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:29
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          Beyoğlu'nda park halindeki araçlara çarparak kaçtığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından takibe alındı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre tekeri patlayan sürücü jant üzerinde uzun süre kaçmaya devam etti, peşindekilerin uyarılarını dikkate almayınca Şişli'de başka araçlara çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Aksu yaralanırken, sürücünün kaçtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        • 3

          Beyoğlu'nda iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında sokakta bulunan park halindeki araçlara çarpan Murat A.'nın kullandığı otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokakta meydana gelen kazayı gören bir çevre sakini ise arkadaşı ile birlikte kaçan otomobilin peşine takıldı.

        • 4

          UYARILARA RAĞMEN DURMADI, TAKLA ATTI

          Patlak teker ve hasarlı otomobili ile hızla uzaklaşan sürücü, peşindekilerin uyarılarına rağmen bir türlü durmadı. Takipteki otomobilde bulunanlar, "Öleceksin dur" şeklinde defalarca seslenerek sürücüyü ikna etmeye çalıştı.

        • 5

          Kaçmayı sürdüren Murat A.'nın kullandığı otomobil, Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi'nde park halindeki otomobillere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Murat A. yaralandı.

        • 6

          İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat A., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        • 7

          OTOMOBİLİN KAÇMA ANI KAMERADA

          Öte yandan, Beyoğlu'nda kaza yaptıktan sona kaçan otomobilin takip edildiği anlar kameraya yansıdı. Otomobilin peşinde bulunan vatandaşların, sürücüyü uyarmaya çalışması, buna rağmen otomobilin patlak tekerle ilerlediği anlar görüntülere yansıdı.

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