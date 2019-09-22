Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırının İran silahlarıyla yapılması ve Tahran yönetiminin bundan sorumlu tutulması yönündeki iddialara ilişkin olarak açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini söyledi.

"SUUDLAR GERÇEKLERDEN KAÇIYOR"

AA'da yer alan habere göre Musevi, Suudi Arabistan'a başkalarını suçlamak yerine Yemen'deki savaşı sona erdirme tavsiyesinde bulunarak, "Suudi Arabistan, İran'ı kendine düşman görme kuruntusu nedeniyle gerçeklerden kaçıyor. Suudi'nin, İran'ın adını anarak yenilgisinden başkalarını suçlamaya kalkması üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

"TAHRAN'I SORUMLU TUTUYORUZ"

Suudi Bakan Adil el-Cubeyr, dün Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz" demişti. Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtmişti.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.