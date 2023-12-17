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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir okulda 7 yaşındaki çocuğun ölümüne inceleme başlatıldı! - Son dakika haberi

        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir ilköğretim okulunda fenalaşıp yaşamını yitiren 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Gerekli incelemeyi müfettişlerimiz yapacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:28
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        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
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        Gaziosmanpaşa'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre çocuğun ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belli olacağı kaydedilirken, cenazeye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" dedi.

        Olay, 15 Aralık Cuma günü, öğle saatlerinde, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti.

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        Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

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        Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise, "Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. O kör noktayı da kameralar görsün. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var bir şey mi var onu ben bilmiyorum" dedi. Cenaze namazı sonrası Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e uğurlandı.

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        #son dakika
        #Elvin Ak
        #Son dakika haberler
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