Öğrenci servisinde 'pes' dedirten sorumsuzluk!

İHA

Adıyaman'da 130 kilometre hızla ilerleyen taşımalı eğitim öğrenci servis aracının camından sarkan 2 öğrenci yürekleri ağza getirdi. Kilometrelerce devam eden görüntü, büyük tepki çekti.

Akılalmaz olay, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, taşımalı eğitim kapsamında köyden aldığı öğrencileri taşıma merkezindeki okula götüren öğrenci servisinde otaya çıkan görüntüler, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Minibüsün her iki yanından dışarı sarkan iki kız öğrencinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Camdan dışarı çıkan ve sadece ayakları minibüsün içerisinde olan öğrenciler, ellerini açarak tehlikeli şekilde yolculuk etti. Diğer sürücüler yaşanan bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Saatteki hızı 130 kilometre olan servis şoförünün duruma müdahale etmemesi diğer sürücüler ile sosyal medyada görüntüyü izleyenlerin tepkisin çekti.