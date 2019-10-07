Son dakika... O tokat için savcılık itiraz etti! - Haberler

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir sitede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Hızla tartışan kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya çok sert bir tokat attı.

VİCDANLARI YARALAYAN TOKAT

DHA'da yer alan habere göre çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırdı. Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

EV HAPİSİ KARARIYLA BIRAKILDI

Ürdünlü ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Nadir K. sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakıldı. Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanması infiale yol açtı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, karara itiraz etti. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir" denildi.