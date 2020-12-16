O kentte dikkat çeken takip!

İHA

Koronavirüs vakaların artış gösterdiği Samsun'da valilik yeni tedbirler alıyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ve fotoğrafçıları yoğunluk olan cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin belirli aralıklarla fotoğrafını çekerek anında Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Yoğun olduğu tespit edilen bölgelere Vali Dağlı anında polis ekiplerini sevk ediyor.

"TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRDIK"

İHA'nın haberine göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüse karşı tedbirin önemine işaret ederek, "Tedbirlerimizi artırdık. Bugünlerde HES kodu denetimlerini sıklaştırıyoruz. Alınan tedbirlerin sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle, dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan sürdürmemiz kesinlikle mümkün değil. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarının hat safhada olmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan bu uygulamayı olumlu karşıladı. Cemil Uçan, "Uygulamalar halka artı olarak dönüyor. Samsun Valiliği’nin yapmış olduğu bu uygulama çok güzel. Uygulamayı destekliyorum. İnsanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekir. Samsun'da yoğunluk fazla, insanların artık daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

Kemal Katırcıoğlu isimli vatandaş ise, "Vatandaş olarak tedirginiz. Diğer illere göre Samsun'un kötü bir durumda olduğunu öğrendik. Alınan tedbirlere biz vatandaş olarak destek veririz. Bunlar bizim için yapılıyor. Vali Bey'in yaptığı uygulamayla bizi düşünmesi hepimizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı’nın yakın korumaları ile fotoğrafçıları ilçeleri de gezerek fotoğraf çekiyor ve kendisine anlık bilgi iletiyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!