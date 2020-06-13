Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran'daki oturumunda, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto için bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.
"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYİ ZAFİYETE UĞRATABİLİR"
Bu tür eylemlerin Tekirdağ'da düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcılar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüsle mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu ifadeler kullandı:
"ÜÇ GÜN SÜREYLE KENTE GİRİŞİ İZİN VERİLMEYECEK"
"Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran saat 08.00'den, 17 Haziran saat 08.00'e kadar 3 gün süreyle, Tekirdağ'da ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek, ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verilmiştir."
"PROTESTO, OTURMA EYLEMİ VE STANT AÇMA YASAK"
Açıklamada, Tekirdağ'da ve bazı illerde toplanma çağrılarıyla ilgili il sınırları içerisinde düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş poster asma gibi etkinliklerin yasaklanmasına, alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.
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