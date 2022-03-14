O anlar kameraya yansıdı! Rus askeri şoke etti!

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentte Rus askerlerinin yağmaları devam ediyor.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna’da kent merkezinde Rus askerleri bulundukları zırhlı aracı bir marketin kapısında durdu.

Tanktan inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı. Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı.

Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gerashchenko yaptığı paylaşımda, “Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir” ifadelerini kullandı.