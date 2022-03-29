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Elinde tüfek vardı! Müthiş müdahale!

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran kişiyi elindeki tüfeğe tekme atarak etkisizleştirdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü

29.03.2022 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: O anlar kamerada! Tüfekli adama müthiş müdahale
Elinde tüfek vardı! Müthiş müdahale!
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İHA

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde, insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

ELİNDE TÜFEKLE ÇEVREYE BAĞIRIYORDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle etrafa bağıran bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

ELİNDEKİ AV TÜFEĞİNİ BIRAKMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi.

TÜFEĞE TEKME ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, zanlının elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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