O anlar kamerada! Bir anda çevresi sarıldı! Nasıl kurtuldu?

Haberler - O anlar kamerada! Bir anda çevresi sarıldı - VİDEO

İHA

Kars'ta Yusufpaşa Mahallesi'nde, ilginç bir olay meydan geldi. Sokakta yürüyen çocuğun bir anda sahipsiz sokak köpekleri tarafından çevresi sarıldı.

EL KOL HAREKETLERİYLE UZAKLAŞTIRDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre köpeklerin kendisine yönelmesine elleriyle karşılık veren çocuğun yardımına vatandaşlar yetişti. Çocuk, el kol hareketleriyle köpekleri uzaklaştırdı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Son dakika haberine göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa havlaması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun kendini savunması yer alıyor.