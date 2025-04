TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bu yüksek teknolojileri insani değerlerle yeniden gözden geçirmek, insan eksenli yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri ve öğrencileri tebrik etti.

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, "Allah İstanbul'u ve Türkiye'mizi, bütün insanlığı böylesine felaketlerden korusun, muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

İstanbul'da bu depremin hissedildiği yerlerde halkın yaşadığı panik ve korkunun her türlü tarifin üstünde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, böylesine büyük bir tedirginliğin yaşandığı saatlerden başlayarak medya kuruluşlarında ve sosyal medyada bu tedirginliği artıracak yayınların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz depreme karşı halkımızı uyandırmak, alınacak tedbirleri gündeme getirmek, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, şehirlerimizin gerçekten depreme dayanıklı hale gelmesi için atılacak adımları tartışmak, yani bir farkındalığı ve duyarlılığı ortaya koymak tabii ki kamu kuruluşlarının da medya kuruluşlarının da vazifesidir. Ancak zaten var olan, hala devam eden bu tedirginliği artıracak ve insanları bir telaş haline sürükleyecek yayınlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Mühim olan bu tedirginliği artırmak değil, depreme karşı farkındalığı oluşturmaktır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının, "verimlilik ve teknoloji" alanında da Türkiye'nin yüzyılı olması temennisini dile getirerek, bu uğurda ortaya konulan çabaların her türlü takdirin üstünde olduğunu belirtti.

"BİLİMİN BÜTÜN İMKANLARINDAN İSTİFADE ETMEK DURUMUNDAYIZ"

Yapay zekaya, insanın dikte ettiği algoritmalarla her türlü bilginin öğretildiğini dile getiren Numan Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bilimden sanata, tıp alanından savunma sanayi alanına kadar her şeyi yapay zekanın algoritmaları vasıtasıyla oluşturabiliyoruz da mesela yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Mesela yapay zeka, bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Yapay bir zeka bir sevincin, bir kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabiliyor mu? Dolayısıyla insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın, asla insanın yerine geçemeyeceği de fevkalade önemli bir hakikattir. Bunun için çok tehlikeli olarak özellikle yeryüzünde devam eden şeytani bir oyunun parçası olan insansızlaştırma sürecinin bir aracı olarak yapay zekanın kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bu yüksek teknolojileri insani değerlerle yeniden gözden geçirmek, insan eksenli yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız. Bu çerçevede emeğin değersizleştirilmesi, insanın itibarsızlaştırılması, insani olanın toplumsal olandan dışlanması, toplumla insanın karmaşık çelişkiler yumağı içine sokulması anlamına gelecek her türlü çalışmanın, her türlü yüksek teknoloji çabasının hemen orta vadede insana zarar vereceği aşikardır."