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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan Süleyman Soylu'ya dokunulmazlık yanıtı | Son dakika haberleri

        Numan Kurtulmuş'tan Süleyman Soylu'ya dokunulmazlık yanıtı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye başvuru yapan AK Partili Süleyman Soylu'ya olumsuz yanıt verdi. Kurtulmuş yanıtında, "Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur" dedi. Habertürk'e konuşan Süleyman Soylu, "Benim dilekçem, bilgi belge savcılıkta oluşacak fezleke sonrası açık uçlu bir dilekçe ve bir irade beyanıdır. Kimin elinde ne varsa, iftira dedikodu değil, varsa ellerinde bilgi belge, buyursunlar hukuka taşısınlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 21.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:58
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        Kurtulmuş'tan Soylu'ya dokunulmazlık yanıtı
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        AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurup, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

        Soylu dilekçesinde, "karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise “Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur” cevabını verdi.

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        SOYLU: BUYURSUNLAR HUKUKA TAŞISINLAR

        Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı'nın hakkındaki dokunulmazlık başvurusunu reddetmesi üzerine şunları söyledi:

        "Meclis Başkanlığı'ndan aldığım yazılı cevapta 'Bu ancak tezkere ile mümkün fakat Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır' deniyor ve 'Dolayısıyla işlem yapamıyoruz' diye de ekliyorlar.

        Ne oldu şimdi? O bir yıldır binlerce iddiayı havada uçuşturanlar, dosya sallayanlar neredeler? Tekrar ediyorum; ben buradayım, ne kadar iddianız, dosyanız varsa buyurun alın, gelin.

        Benim dilekçem, bilgi belge savcılıkta oluşacak fezleke sonrası açık uçlu bir dilekçe ve bir irade beyanıdır. Kimin elinde ne varsa, iftira dedikodu değil, varsa ellerinde bilgi belge, buyursunlar hukuka taşısınlar. Medya, sosyal medya üzerinden iftiralarla değil bağımsız Türk mahkemelerinde olsun bu."

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