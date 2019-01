AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. "Bizim bir İzmir hikâyesi yazmamız lâzım" diyen Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmirliler'e net söz veriyorum, yapı yoğunlaşması olmayacak. Kentsel dönüşümde hiçbir İzmirli vatandaşım 1 kuruş dahi zarar görüp mağdur olmayacak". "Şimdiye kadar hangi partiden olursa olsun İzmir'e emeği geçen bütün belediye başkanlarından Allah razı olsun" diye konuşan Zeybekci, "İzmir'deki gençler için istihdam alanı açılacak" dedi.



İşte Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkan ana başlıklar:

"ADAYLIK TEKLİFİNİ ALINCA "ZOR EYVAH" DEMEDİM "OH ÇOK İYİ" DEDİM"

Hiç bir şekilde zor değil. İzmir bizi için alınan oy oranlarına bakacak olursak farklılık görülebilir ama İzmir'in potansiyelinin geçmişe baktığımızda Demokrat Parti ve Serbest Cumhuriyet Fıkrası dönemlerinde çok hızlı cevap verebildiğini görüyorum. Onun için 'zor eyvah! asla' demedik 'oh çok iyi' dedik. Adaylığımız açıklanmadan 10 gün önce sayın Cumhurbaşkanımız teklifte bulundu. Olacağına inanmasaydım, İzmir'in bize heyecanı olmasaydı, bizi teşvik etti. Diğer taraftan tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir'in millete hizmetkâr olan belediyecilik anlayışına hazır olduğuna inandığım için kabul ettim.

"OY ORANI OLARAK BİR HEDEF KOYMAM! MİLLETİN İRADESİNE SAYGILIYIZ"

Cumhur İttifakı'nı burada gözardı etmemek lazım. İzmirli'nin de değişkenliğe cevap vereceğini dikkate almak lazım. Bu performansı göstereceğiz inşallah. Oy hedefini söylemem. Demokraside şehir ve demokrasi kazanır. Onun için şu oranı koyup da onun dışındaki başarısızlık veya başarı olarak algılamamak lazım. Hizmet sevdamızı anlatacağız. İzmir'in onayına sunacağız. İzmir ne derse bunun üzerine asla başka bir anlam yükleriz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir buna kesilikle olumlu cevap verecektir. Milletin iradesine ipotek koymak gibi bir niyette değiliz.



"BİNALİ BEY'İN İNSANLARI NE KADAR CANDAN DİNLEDİĞİ BİLİNİYOR"

Önceki İzmir adayımızın aldığı oy kesinlikle başarıdır. Zaten bunun üzerine mutlaka çıkacağız. İzmir'den aldığımız refleks de bu zaten. Bu seçim kampanyasının en önemli sloganı, İzmir'de sokak sokak, insan insan dolaşarak bir seçim kampanyasına başladık. Dolayısıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP meselesi değil. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. Anket çalışmaları yapıyoruz, defalarca yapıyoruz. Binali Bey'in insanları ne kadar içten ve candan dinlediği herkes iyi biliyor, İzmir'e yaptığı hizmeti de herkes çok iyi biliyor.





"AK PARTİ'Yİ KONYA'DAKİ KALIPLA İZMİR'E GETİRMEK YANLIŞ OLUR"

Şehrimizin çok eksiği var. Bütün bunların hepsinin altından kalkabilecek bir performansa, bilgiye, birikime sahip olduğumuzu görüyoruz. 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız milletimiz tevecüh gösterirse. Siyasi partilerin tamamından bahsediyorum. Bu AK Parti olur, CHP olur başka bir parti olur. Farklı şehirlerde farklı refleksler vardır. CHP bugün İzmir'deki kalıbı Kayseri'de, Erzurum'da uygulamaya çalışırsa oralarda başka yanlış olur. AK Parti'yi Konya'daki kalıpla İzmir'e getirmek yanlış olu.

"İZMİR'E HİZMET EDEN BÜTÜN BAŞKANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

İzmirli'nin hassasiseyetlerine baktığımızda söylendiği gibi algılarda değil altyapı, pratik yollar, yeşil alanların yetersizliği ile hassasiyeti. Bunları söylerken yapmamışlar, etmemişler diye bir şey söylemiyoruz. Geçmiş bütün belediye başkanlarımızdan, İzmir'e hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Çakmur'dan, Aziz Bey'den, Özfatura'dan Allah razı olsun. Milletimiz teveccüh göstermişse ona yan gözle bakılmaz.





"CHP'Lİ KARDEŞLERİME DİNİ HASASSAYETSİZ DERSENİZ YANLIŞ OLUR"

İzmir'i ciddiye almak lazım, eğer oradaki insanlar 'Biz şundan dolayı endişe ediyoruz' anlatmak lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil. Bu şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım. Hiçbir spor faaliyetini ideolojik yapıya yamayamazsınız. Bölmemek, parçalamamak lazım. Bugün öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz ki, son derece yanlış olur.



"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE İÇKİ RUHSATI SINIRLAMASI YOK"

Tabakhane'nin Denizli'nin göbeğinde olduğunu herkes gidip baksın. Orası tamamen boşaltıldı. Tarihi bir dokuya sahip. Öyle bir yerin eğlence yeri haline getirilmesi. İçkili yerlerle ilgili hiçbir yerde sınırlama yoktur. Türkiye bunları tartışmamalı artık. İzmir'in sorunları başka. Bunları kalkıp da İzmir'in önüne koyarsanız vallahi haksızlık yaparsınız. İzmir'in altyapı, katı atık, ulaşım, içme suyu, kanalizasyonla ilgili altyapı yoksunluklarını bir kenara bırakıp da İzmir'i buna tahvil ederseniz bu bir haksızlıktır.





"NE ŞEKİLDE YAŞARSA YAŞASIN ONA KİMSE KARIŞAMAZ"

Eğer bir İzmirli'nin yaşam standardı kaygısı varsa onu dinleriz. Ne şekilde yaşarsa yaşasın, nasıl giyinirse giyinsin Allah'a çok şükür bunların yaşandığı bir Türkiye var. Bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki. Kurtuluş Savaşı'nda bazı softalar şunu tartışıyormuş, güneşin ısıttığı suyla abdest alınır mı, alınmaz mnı diye, aynı bu işte. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden, doğuştan Akdeniz'in en güzel şehri.





"İZMİR SAĞLIK, TURİZM, BİLİM, LOJİSTİK MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ"

Altyapı, ulaştırma, trafik sorununa el atacağız. İzmir turizm merkezi, sağlık turizmi, eğitim, bilim, lojistik merkezi olsun. Kültür, müzeler merkezi olsun. İzmir geriatri merkezi olsun. Tarımsal ihracatla ilgili, teknolojilerle ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili merkez olsun. Finansman, bankacılıkla ilgili, patenti ile bilgisi ile her şeyiyle imkanların sağlandığı bir merkez olsun.





"ÇANAKKALE'YE YAPILAN KÖPRÜ EN ÇOK İZMİR'E YARAYACAKTIR"

İzmir elektronik ticarette dünyada belirli merkezlerden biri olacak. Türkiye'nin yaklaşık 3,5 saatlik çevresinde dünya ekonomisinin, tüketim gücünün yüzde 50'si var. Türkiye'nin en avantajlı şehri İzmir'dir. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Bunun hitap ettiği en büyük yer İzmir'dir. İstanbul-İzmir hızlı treni. Ankara-İzmir hızlı treni ve otoyolu. Ankara-izmir'i sadece öyle görmeyin. Kars-Ardahan ve Çin Seddi'ne kadar gidecek olduğunu unutmayın.





"BİZİM BİR İZMİR HİKAYESİ YAZMAMIZ LAZIM! İZMİR'İ KÜSTÜRMEMELİYİZ"

Biz İzmir'i değişen dünyaya, gelişen Türkiye'ye küstüremeyiz, sırtını döndüremeyiz. İzmir Türkiye'nin ekonomik anlamda üçüncü büyük şehri. İzmir açık ara ikinci olmalı. Bizim bir İzmir hikayesi yazmamız lazım. İzmir buna hazır mı? Hayır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok borçlu belediyedir, faiz ödemesi vardır vs. Bunların hepsi halledilir. İzmir o kadar büyük potansiyel ve dinamiz ki, bununla dünya finans piyasalarına çıktığınızda inanın bana çok kolay finans bulursunuz.





"İZMİR'DEKİ VATANDAŞ MİLLİ GELİRDEN 3 TL ALIRKEN DENİZLİ'DEKİ..."

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bütçe gelirleri üzerinden aldığı pay 3 TL'nin üzerindeyken Denizli'de 1 TL'dir, Manisa'da 1.10 TL'dir. Hiçbir ile, belediyeye ne AK Partili olduğundan dolayı artı gelir ne de bir başka partiden olduğu için eksi gelir verilir. İzmir bütün bunları yapabilecek potansiyele ve kabiliyete sahiptir.

"İZMİR'DEKİ SIFIR KATI ATIK VE MAKSİMUM AYRIŞTIRMA"

İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadıları merkezi hükümetle alakalı değil, belediyenin birbiriyle açılan davalardır. Bizim projemiz, hedefimiz çok kısa bir süredir. Başladığımız andan itibaren çevre illerinin de imkanını kullanarak sıfır atık, tabiata gönderebileceklerimizle ilgili maksimum ayrıştırma ve enerji üretimi de dahildir buna.





"İZMİRLİ GENÇLERİMİZE İŞ ALANLARI AÇAMIYORSAK EĞER..."

Yaşam tarzları ve konforu derseniz büyük haksızlık. İzmir'e büyük bir göç var. İzmir7in birçok ilçesi var ki dünyada örnek gösterilen yer. Oralarda ortalama ömrün ne kadar uzun olduğunu bütün istatistikler kabul ediyor. Buraya gelenlerin büyük çoğunluğu emeklilikten sonra gelenler. İkincisi çalışma şekilleri değişiyor. Ev ofislerde çalışmak gibi özellikler ortaya çıkıyor. Dün akşam çok değerli bir hanımefendiyle konuştum. İki oğlunun İzmir'de iş bulamadığını, mecburen İstanbul'a gitmelerinden dert yandı. Biz gençlerimizi İzmir'de istihdam edemeyceksek bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok.





"İZMİRLİ VATANDAŞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 1 KURUŞ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor da İzmir'de kentsel dönüşüm yapılamıyorsa herkesin dönüp kendine bakması lazım. Bazı yerlerde plansız, Hazine arazileri üzerine veyahutta imarsız yapılaşmalar var. Ama vatandaşı zerre miktarı tedirgin etmemek lazım. Vatandaş 'yerimde dönüştür beni, benim çevrem var' diyor. Bununla o kadar net vatandaşla uzlaşacağız ki, onları oturdukları yerde 1 kuruş bile mağdur etmeden, onların razı olacaklarını yapacağız. Daha kent ortamında, çocukların rahat okula gidebildikleri, hastanesinin olduğu, yüzme havuzlarının olduğu bütün bu alanların olduğu yerler yapacağız.

"İZMİR'İN YAPI YOĞUNLUĞUNU ASLA ARTTIRMAYACAĞIZ BU NET BİR SÖZDÜR"

İzmir'in çok hassasiyetleri var. Olağanüstü yağmurlar yaşıyoruz. İzmir'de suyun geçtiği, hafızasının olduğu yerlerde imarla ilgili hassas olmamız lazım. İzmir'de yapı yoğunluğunu asla arttırmayacağız. Kat meselesi değil. Bu çok net bir sözdür. İzmir'in çevresini mutlaka İzmir'in hoşuna gidecek kentsel yapılaşma yapacağız. Ege kültüründe yüksek yapı yoktur, pek de yakışmaz.





"BEN İZMİR'DE KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİNİN GEREKLİLİĞİNE İNANIYORUM"

İzmir'in ihtiyaçlarını giderecek bir çözüm getirmemiz lazım. Körfez Geçiş Projesi'nin aksayan neyse giderilerek hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.





"İZMİR DENİNCE AKLA ZEYBEK GELİR BİZİM DE SOYADIMIZ ZEYBEK'TİR"

Nihat Zeybekci zaten İzmirli'dir. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir İzmir'de işlerimiz var şirketlerimiz var. İzmir'i başlı başına şehir görmek haksızlık. İzmir bir bölgenin, coğrafyanın, ticaretin, ekonominin merkezidir. İnsanlığın varoluşundan bu yana böyledir. Bizim teknik anlamda, mükellef olarak İzmirliyiz. İzmir dendiğinde akla hep zeybek gelir. Bizim soyadımız da Zeybek'tir zaten. İzmir Kurtuluşumuzun sembol şehirlerindendir. Sakarya, İnönü'de şehadetler, kahramanlar bütün efeler, zeybekler, kızanlar o bayrağı direğe çekmek için şehit oldu.

"MUASIR MEDENİYETTE NE KADAR ÇOK YAPARSAN O KADAR ÇOK ATATÜRKÇÜSÜNDÜR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin baş tacıdır, Cumhuriyetimizin kurucusudur, Kurtuluş Savaşımızın kahramanıdır. En büyük hedefi muasır medeniyetler hedefidir. Muasır medeniyet yolunda ne kadar çok şey yapabilirsen o kadar çok Atatürkçüsündür. Bugün o muasır medeniyetteki yolculuğu görmeyip de biz şucuyuz, bucuyuz demek Atatürk'e en büyük haksızlıktır.

"İZMİR TÜM SANAT DALLARINDA MERKEZ OLMALI BİZ YAPACAĞIZ"



Türkiye'de özellikle Ege'de her şehrin yanındaki anfitiyatrolar, hipodromlar, kültür ve sanat merkezleri vardır. Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı Medeniyetler ve Arkeoloji Müzesi buradadır. Tüm sanat dallarında İzmir merkez olmalı. Bunu başka şekilde yapması biraz farklı olabilir. Hani demişler ya, filan şehir şehir olalı böyle zulüm görmedi diye. İzmir'de sanatın her dalı, her branşı olur. Maalesef bunların yapıldığı bir salon yok şu anda. Çok kısa sürede yapacağız bunları. Çocuklarımızın yüzebileceği kapalı yüzme havuzları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri yapacağız.





"31 MART AKŞAMI SEÇİMLERİ KONUŞURKEN EN ÇOK İZMİR'İ KONUŞACAKSINIZ"

İzmir Türkiye'nin, bölgenin, Akdeniz'in en güzel şehri derken bunu da bir kızımızla özdeşlemek ne kadar art niyetli olabilir? Kimseye negatif bir şey söylemeyeceğim. İlla ki bir yolunu bulup, Karşıyaka'ya o stadı yapacağım. Göztepe'ye yapılıyor. İzmir bir zamanlar 5 takımla 1. Lig'te temsil ediliyor. Hepsi başımızın tacıdır. En önemli işimiz bütün kulüplere sahip çıkmak olacaktır. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarını konuşurken en çok İzmir'i konuşacaksınız.