Muğla'da dün gece, Datça İlçesi Emecik mevkiinde yer alan, kış sezonunda kapalı olan dört yıldızlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.

ALEVLER BİR ANDA OTELİ SARDI

İHA'daki habere göre çatıdaki yangın bir anda otelin büyük bir kısmına yayılarak büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri oteldeki yangını söndürmek için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangını söndürme çalışması, objektiflere böyle yansıdı.