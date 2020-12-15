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Ne salgın ne kriz! Cep telefonu satışı tam gaz

Koronavirüs salgınının cep telefonu satışlarına etkisi ortaya çıktı. Türkiye’de yılda ortalama 10-11 milyon dolayında cep telefonu satılıyor. Bunun büyük bölümünü “akıllı” telefonlar oluşturuyor. Peki, pandeminin cep telefonu satışlarına etkisi ne oldu? Şubat ayında 979 bin cep telefonu satıldı. Salgın nedeniyle kapanmanın yaşandığı Mart’ta ve Nisan’da aylık bazda satışlar dip yaptı. Mart’ta, 727 bine, Nisan’da 591 bine geriledi. Satışlar, izleyen aylarda toparladı. Aylık, 950 bin ile 1 milyon aralığına oturdu. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 9 milyon 80 bin, bu yıl aynı dönemde 8 milyon 972 bin cep telefonu satışı gerçekleştirildi. Türkiye pazarında Samsung liderliğini sürdürdü. Türkiye’de toplam mobil abone sayısı da 82 milyon.

15.12.2020 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Ne salgın ne kriz! Cep telefonu satışı tam gaz - Haberler
Ne salgın ne kriz! Cep telefonu satışı tam gaz
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Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de kasıp kavuran koronavirüs salgını, ekonomik sorunlar, kapanma ve iş kayıpları cep telefonu pazarını etkilemedi. Araştırma şirketi GfK’nın yaptığı çalışmaya göre, bu yıl ocak-ekim döneminde 8 milyon 972 bin (akıllı ve diğer) cep telefonu satıldı. Söz konusu raporda, geçen yıl aynı dönemde 9 milyon 80 bin telefonun satıldığı ifade edildi.

NİSAN’DA DİBE VURDU

Rapora göre salgına karşı kapanma adımının atıldığı Mart ayında satışlar düşmeye başladı. Şubat’ta 979 bin olan cep telefonu satışı, Mart’ta 727 bine, geriledi. Nisan’da bir miktar daha düştü ve 591 bine indi.

Satışlar, Mayıs ayından itibaren artış trendine girdi. Yaz mevsiminde aylık bazda 950 bin ile 1 milyon aralığına oturdu. Böylece, cep telefonu satışları geride kalan 10 ayda, geçen yılın düzeyine yaklaştı. Sektör temsilcileri, bu yılın 10 milyona yakın bir satışla kapatılabileceğini belirterek, salgın ve salgınla birlikte yaşanan gelişmelerin de cep telefonuna ve internete olan talebi etkilemiş olabileceğine işaret etti.

Rapora göre, Türkiye pazarında cep telefonu satışlarında Samsung lider konumunda bulunuyor. Türkiye’de toplam mobil abone sayısı da 82 milyon.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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