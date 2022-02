HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesinin ardından açıklama yapıyor. Stoltenberg'in açıkmalarından satır başları:

Rusya'nın geçtiğimiz aylar içerisindeki yoğun askeri yığınağına mukabil olarak caydırıcılık faaliyetlerimiz üzerine odaklandık. Bizler NATO Mukabele Kuvvetlerinin unsurlarını karada, havada ve denizde konuşlandırmaya başladık.

"100'DEN FAZLA UÇAĞIMIZ TEYAKKUZDA"

Kendi konumumuzu daha da güçlendirmek, her türlü acil duruma ivedilikle yanıt verebilmek adına. 100'den fazla uçağımız teyakkuzda bulunmakta. 120'den fazla gemimiz kuzeyden Akdeniz'e kadar seyrüsefer halinde.

NATO bölgesinin her bir karışını savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün liderler Ukrayna'ya olan desteklerini devam ettirme kararı aldı.

"RUS BİRLİKLERİNİN KİEV'E İLERLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Rus birliklerinin Kiev'e ilerlediğini gördük. Durumu son derece yakından takip etmekteyiz. Hala belirsiz durum var. Ukrayna birlikleri son derece cesur bir şekilde savaşıyorlar. Aslında hasar verebilmektedirler işgalci Rus güçlerine. Son derece kaygan bir zemin, belirsiz ve adım adım ilerleyen bir durum. NATO müttefikleri bugünkü olağanüstü zirve çerçevesinde Ukrayna'ya destek vereceklerini dile getirdiler.

Finlandinya, İsveç ve AB ile birlikte ana mesaj şuydu: Biz Ukrayna'ya desteğimize devam edeceğiz, tam desteğimizi sürdüreceğiz.

"NATO UKRAYNA'YA DESTEK VERMEYE HAZIR"

NATO Ukrayna'ya destek vermeye hazır. Bugünkü toplantımızda da AB, Finlandinya, İsveç'le birlikte müttefikler bunu duyurdular. Hava savunma sistemleriyle bilgilendirme yapıldı. NATO müttefikleri askeri olarak ama farklı alanlarda desteğini sürdürecek. Bu an be an gelişen bir durum. Çok zor bir süreç. O yüzden gelecekteki olanakları şimdiden kestirebilmek çok mümkün değil.

"RUSYA'YA ÇOK NET MESAJ GÖNDERDİK"

Rusya'ya çok net mesaj gönderdik. Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz. Çok farklı destek türleri devam edecek. Bunun içinde siber savunma da var. NATO müttefikleri olarak anlaşmamızın 5. maddesini sağlamaktayız. Burada önemli olan şey Avrupa'da daha büyük bir krizin patlak vermemesi. Rusya'nın herhangi bir NATO müttefiğe saldırı olasılığını ortadan kaldırmak istiyoruz.

"SİBER SALDIRILAR 5. MADDEYİ TETİKLEYEBİLİR"

Karadeniz'de yaşananlarla ilgili birtakım önleyici mekanizmaları devreye sokmak istiyoruz. Çatışmayı önleme amacıyla. Suriye'de de yapmıştık. NATO komutanlığı bu konuda gerçekten çatışmanın, kazaların önlenmesi için durumu tehlikeli bir hal almasını önlemek için çalışmakta. Siber saldırılar da 5. maddeyi tetikleyebilir. Henüz öyle bir noktaya gelmedik.

"SON YILLARDA EN CİDDİ GÜVENLİK KRİZİ"

Tabii ki kendi siber networklarımızın, Ukrayna'nın siber ağlarının korunması bizim için çok önemli.Artık topyekün bir işgal sözkonusu ortağımızsa karşı. Bu gerçekten Avrupa'da karşılaştığımız son yıllarda en ciddi güvenlik krizi. Buradaki amaç her türlü yanlış hesabı, yanlış anlaşılmayı önlemek olacak. Bizler bütün müttefiklerimizi korumaya ve savunmaya hazırız. Tabii ki endişe duyan özellikle doğudaki müttefiklerimiz bulunmakta.

"RUSYA GERÇEKTEN MEYDAN OKUYOR"

Onlar bu savaş bölgesine çok yakınlar. Rusya'ya komşular. Ukrayna'da devam eden savaş üzerine bir de tehdit edici söylemden bahsediyoruz. Rusya gerçekten meydan okuyor. Temel değerlerimize meydan okuyor. Bu meydan okumayı ciddiye almamız lazım. O yüzden kollektif savunmayı ortaya koyuyoruz. Binlerce birlikten bahsediyoruz. Hava, deniz kabiliyetlerinden bahsediyoruz. Zaten bunlar halihazırda daimi NATO birliklerinin bir parçası.

"FRANSA'NIN LİDERLİĞİNDE BİRLİKLERİMİZ VAR"

Çok fazla uçağımız faaliyet halinde. Fransa'nın liderliğinde birliklerimiz var. ABD binlerce birlik tahsis etti. Bunlar tabii ki farklı yerlerde konuşlandırılacak. ABD birlikleri var ama daha ziyade Avrupa birliklerinden bahsediyoruz. Çok güçlü bir Alman bileşeni ve diğer müttefiklerimiz de var.

Çok fazla unsur var NATO Mukabele Gücü'nün. Ben hazırlığından bahsederken belirli unsurlardan bahsetmiyorum. Aynı zamanda tüm unsurları düşünüyoruz. İkinci olarak bazı müttefiklerimiz ABD, Birleşik Krallık kendi güçlerinin hazırlığını arttırdılar. Bütün gücümüzü konuşlandırıyoruz demiyorum. Yaklaşık 40 bin birlikten bahsediyoruz. Hepsini konuşlandırıyoruz demiyorum; bazı unsurlarını konuşlandırıyoruz diyorum.

"KARA KUVVETLERİMİZ BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE İNTİKAL EDEBİLİR"

Dün planlarımızı ortaya koyduk ve nerelere konuşlandırılacağıyla ilgili durum belirlenecek.Bu güçlerin bazıları halihazırda faaliyet halinde. Deniz ve hava kuvvetlerimiz var zaten. Kuzeyden Akdeniz'e kadar faaliyet gösteriyor. Hava bileşen ve unsurlarımız mevcut. Bazı kara kuvvetlerimiz de birkaç gün içerisinde intikal edebilir. Burada hazırlığımız yüksek. Bu yüksek hazırlılık unsurlarından bahsediyoruz. Mevcudiyetimizi arttırdığımız için daha hızlı olacaktır.

"RUSYA SAYGI GÖSTERMİYOR"

Bugün NATO liderleri çok açık açıklama yaptı. 2014 yılından beri Kırım'ın yasadışı ihlakıyla, Rus destekli ayrılıkçı hareketleriyle ihlal edilmiş durumda. Son saldırıyla tamamlanmış durumda. Bizim gördüğümüz şey Rusya hiçbir şekilde NATO-Rusya kurucu senedine saygı göstermiyor, buna uymuyor. Rusya bu anlaşmaya riayet etmiyorsa o zaman bu anlaşma işe yaramıyor demektir. Kurucu senet bu şekilde ihlal ediliyorsa, iyi niyetli bu senet ihlal ediliyorsa o zaman bu belge artık işe yaramıyorduk. NATO-Rusya kurucu senedi artık işlevsel değil. Yıllar içinde Rusya pekçok kez ihlal etti bu belgeyi.

"AMAÇ UKRAYNA'DA HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK"

Ukrayna'nın topyekün işgalinden bahsediyoruz. Kiev'e doğru ilerlemek. Burada amaç Ukrayna'da hükümeti değiştirmek. Son derece belirsiz bir durum. O yüzden spekülasyon yapmak istemiyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne saygılarımı iletmek istiyorum. Kahramanca cesaretlerini ispatladılar burada savaşarak. Kendilerinden çok daha geniş kapsamlı işgalci Rus kuvvetlerine karşı savaştılar. Benim temel mesajım şu şekilde; sayın Başkan Zeleneski ve Ukrayna hükümetinin karar vereceği bir durumdur. Bizim istediğimiz Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını durdurmasıdır. Barışa giden yol budur.

"NATO LİDERLERİYLE GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİK"

Bugünkü toplantımızda NATO liderleriyle birlikte güçlü bir birlik mesajı verdik. Güçlü bir kararlılık mesajı verdik. Sadece söylemlerimizle değil icraatlarımızla da. Çok güçlü bir açıklama yaptık. Biz destek vermeye devam kararı aldık. Mevcudiyetimizi de ittifakımızın doğu kısmında sürdürmeye kararı aldık. Doğuda savunma mevcudiyetimiz bulunmakta. Bunu arttırıyoruz. Bir çatışmayı önlemek için bunu yapıyoruz. NATO'nun bütün müttefiklerinin savunma ve korunmaya hazırlığından kimse şüphe etmesin.

"TÜM AVRUPADAKİ GÜVENLİK DÜZEYİNE YAPILAN BİR SALDIRIDIR"

NATO'nun her hangi bir üyesine yapılmış saldırı bütün NATO müttefiklerine yapılmış demektir. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Biz gerçekten müttefikler olarak ittifakımızı korumak için buradayız. Bir saldırıyı önlemek için bu konuşlandırmayı yapıyoruz. Bunun herhangi bir NATO ülkesine yayılmasını önlemek için bulunuyoruz. Ana mesajımız buydu bizim. Yakın ortaklarımızla Finlandinya, İsveç ve AB ile konuştuğumuzda aynı mesaj var. Bu sadece Ukrayna'ya bir saldırı değildir. Masum Ukrayna halkına, tüm Avrupa'daki güvenlik düzeyine yapılan bir saldırıdır aynı zamanda. O yüzden endişeliyiz.

"BOĞAZLARLA İLGİLİ KONUŞULMADI"

Boğazlarla ilgili konu konuşulmadı. Potansiyel bir saldırı konusuna gelecek olursak, NATO müttefiki ülkesine. Bugünkü liderler zirvesinde bunu konuştuk. Biz bütün müttefiklerimizi korumak için buradayız. O yüzden NATO toprakların her bir karışında bu korumayı yapmaya devam edeceğiz. Biz savaşı ve bir saldırıyı önlemek istiyoruz, barışı korumak istiyoruz, 70 yıldan bu yana bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkürler, konferansımız sona ermiştir.

NATO YAZILI AÇIKLAMA YAYINLADI

Devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle katıldığı NATO Zirvesi sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada dünyanın Rusya'yı ve Belarus'u eylemlerinden sorumlu tutacağı ifade edilerek "Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedi'nde güvence altına alınan ilkelerin alenen bir reddidir" denildi.

"TAAHHÜTLERİ REDDEDEN RUSYA'DIR"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Kurucu Belgesi dahil uluslararası hukuku temelden ihlal ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti;

"Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO-Rusya Kurucu Senedi'nde güvence altına alınan ilkelerin alenen bir reddidir: Senet kapsamındaki taahhütlerini terk eden Rusya'dır.

"RUSYA YILLARCA AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK"

Başkan Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem de siyasi olarak ağır bir bedel ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır. Rusya'ya şimdiden büyük ve eşi görülmemiş yaptırımlar uygulandı. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir."

"HER ULUSUN KENDİ GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNİ SEÇME HAKKI VAR"

Açıklamada "NATO, her ulusun kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı da dahil olmak üzere, Avrupa güvenliğini destekleyen tüm temel ilkelere bağlılığını sürdürmektedir. Ukrayna kendini savunmaya devam ederken ve diğerlerini de aynısını yapmaya çağırırken, biz de Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İTTİFAK'IN DOĞU KISMINA ÖNEMLİ İLAVE SAVUNMA KUVVETLERİ

Açıklamanın sonunda "Şimdi İttifak'ın doğu kısmına önemli ilave savunma kuvvetleri konuşlandırıyoruz. Şimdi ve gelecekte İttifak genelinde güçlü ve güvenilir caydırıcılık ve savunma sağlamak için gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız" denildi.