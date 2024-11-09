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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Ali Yerlikaya açıklama: 'Narkoçelik-47'de 142 zehir tacirine tutuklama | Son dakika haberleri

        'Narkoçelik-47'de 142 zehir tacirine tutuklama!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sosyal Medya Platformları üzerinden "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen şüpheli "çevrim içi zehir tacirlerine" düzenlenen "Narkoçelik-47" operasyonunda, 150 kişi yakalandı. 142'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 08:41 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:46
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        'Narkoçelik-47'de 142 zehir tacirine tutuklama!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-47" operasyonunda yakalanan 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "çevrim içi zehir tacirlerine" yönelik, 783 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 142'sinin tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonların süreceğini vurguladı.

        Siber devriyelerin, çevrim içi platformlar ve şifreli mesajlaşma ağlarındaki anahtar kelimeleri, sembolleri ve şüpheli hesapları izleyerek uyuşturucu satıcılarını tespit ettiğini bildiren Yerlikaya, "Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
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