06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü, Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan Fransız basketbolcu Nando De Colo'yu üç yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli basketbolcularından Nando De Colo ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
1.96 metre boyundaki Fransız yıldızın 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
CSKA Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.
De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.
Milli takım seviyesinde de birçok başarı elde eden Nando De Colo, 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2017 Avrupa Şampiyonaları'nın yanı sıra, 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı forması giydi. De Colo, milli takımla 2013’te Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2011'de gümüş, 2015'te ise bronz madalya kazandı.
NANDO DE COLO KİMDİR?
Nando De Colo, 23 Haziran 1987’de Sainte-Catherine’de dünyaya geldi. Profesyonel hayata Fransa’nın Cholet takımında adım atan De Colo, 2005-2006’da U20 takımında forma giydi ve 2006-2007’dan itibaren Cholet A Takımı’nda forma şansı buldu. Bu süreçte Erman Kunter ile çalışan Nando De Colo, özellikle 2007-2008 sezonunda itibaren Fransa Ligi’ne damgasını vurmaya başladı. Cholet formasıyla 2007-2008’de maç başına 14.9 sayı ve 3.5 asist ortalamalarına ulaşan De Colo, 2008-2009’da da 14.7 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.
2009 yazında NBA seçmelerinde boy gösteren Nando De Colo, 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından seçildi. De Colo, aynı yaz dönemi içerisinde kariyeri için en önemli transfer hamlelerinden birini yaptı ve 2009-2012 arasında forma giyeceği İspanya’nın Valencia ekibiyle sözleşme imzaladı.
Valencia’daki ilk sezonu, De Colo’ya Eurocup şampiyonluğunu getirdi. Victor Claver, Kosta Perovic, Rafa Martinez, Matt Nielsen ve Thomas Kelati gibi önemli isimlerle forma giyen Nando De Colo, kariyerinin ilk Avrupa kupası şampiyonluğuna 2010 yılında ulaşmış oldu. Başarılı oyuncu, aynı zamanda bu sezonda Eurocup En İyi Beşi’nde de kendisine yer buldu. Aynı sezonda İspanya Ligi’nde 33 maça çıkan De Colo, maç başına 13.2 sayı ortalaması yakaladı ancak takımının Play-off çeyrek finalinde Unicaja Malaga’ya elenmesine engel olamadı.
2010-2011 sezonunda ilk kez EuroLeague’de sahne alan De Colo, 19 maçta forma giydiği sezonda 10.1 sayı, 1.6 asist, 2.6 ribaund ortalamaları tutturdu. Valencia, bu sezonda EuroLeague’de Play-off turuna yükseldi ancak Real Madrid’e elenmekten kurtulamadı. De Colo, Top 16 turunda Valencia formasıyla Fenerbahçe’ye rakip olmuştu. Fransız yıldız, 2010-2011 sezonunda faul çizgisinden yakaladığı %95.7 isabet yüzdesiyle de EuroLeague’in en değerli oyuncusu olmuştu. EuroLeague’de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen İspanya Ligi’nde istediğini bulamayan Valencia, De Colo’nun 32 maçta forma giydiği ve ortalama 10.7 sayı ürettiği sezonda, Play-off ilk turunda Bilbao’ya elendi.
De Colo, Valencia’daki son sezonu olan 2011-2012’de Eurocup’ta final oynadı. Valencia, bu finalde Khimki engeline takılırken, De Colo Eurocup sezonunu 16 maçta 11.3 sayı, 3.7 asist, 2.0 ribaund ortalamalarıyla bitirdi. Fransız guard, İspanya’da Valencia formasıyla Play-off yarı finaline yükseldi ve bu turda Barcelona’ya 3-1 ile elendi. De Colo, İspanya Ligi’nde de 41 maçta 13.5 sayı ortalaması yakaladı.
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