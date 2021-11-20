Müslüme'nin ailesi sorguda!

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2.5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra, yaşadıkları çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu.
CANSIZ BEDENİ ABLASINA TESLİM EDİLMİŞTİ
İHA'da yer alan habere göre Müslüme'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından bugün Karaman'da toprağa verilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edilmişti.
AİLESİ DÜN İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI
Küçük kızın cansız bedeninin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, aralarında babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
6 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Dünden bu yana jandarmada sorguları süren Yağal ailesinden dede Hasan Yağal ile anneanne Müslüme Yağal'ın serbest bırakıldığı, aralarında babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da bulunduğu 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, otopsisi yapılan küçük kız çocuğundan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi.
CENAZESİ DEDESİNİN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilerek yıkanıp kefenlenen Müslüme'nin cenazesi, namaz öncesi polis eskortu eşliğinde annesi Selvi Yagal’ın babası İbrahim Yagal’ın Çavuşpınarı köyündeki evinin önüne götürüldü.
"7 KİLOMETRE UZAĞA KENDİ GİDEMEZ"
Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), bulunsun diye çok umut ettiklerini ama nasip olmadığını belirterek, "Gelinlik giydiremedik ama Allah nasip ederse gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Benim hep canlı bulunması yönünde umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. 7 kilometre ileriye kendi imkanları ile gidemez.
"GÖREVLİLER ORAYA ÇIKARKEN ZORLANMIŞ"
Zaten görevliler çıkarken zorlanmış. Görevlilerin çıkarken zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var, nasıl gitsin. Ben burada annesinin babasının olmasını çok istedim. Soruşturmalar devam ediyordu, etmeseydi, gelme imkanları olsaydı, getirmeyi çok isterdim. Olmadı, nasip değilmiş. Annemlerin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım inşallah. Annemler Müslüme’yi son kez de görmediler. Hiç bulunmasaydı ne yapardık, her an geliyormuş gibi beklerdik. Ama şimdi her an gidip bir dua edebileceğimiz mezarı oldu, onun için mutluyuz” diye konuştu.
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