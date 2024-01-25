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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'a ilişkin projelerini açıklıyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında 10 başlıkta projelerini açıklıyor.

Günaydın İstanbul. Bugün #Sadeceİstanbul günü. Heyecan ve umut doluyum.



İstanbul’u karmaşadan kurtaracak projelerimiz; gençlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, emeklilerimiz için müjdelerimiz var. ✨



11.00’de Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantımızda buluşalım. pic.twitter.com/VMqJF9KWLH — Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2024

MURAT KURUM PROJELERİNİ AÇIKLIYOR İBB adayı Murat Kurum'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle: REKLAM "Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyecek büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil, çözümü konuşacağız. İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Bugün hep birlikteyiz. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. 7'den 70'e tüm İstanbulluların vizyonudur. İstanbul öyle bir şehirdir ki bir benzeri daha yok. İki denizi iki kıtayı buluşturan bir şehir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehirdir. Milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce İstanbul'da parladı. 1994'te başlayan bu ilerleyiş, 2019'da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da insanları yoran kaos ve karmaşa hakimdir. İstanbul çaresiz değildir. Tüm sorunları bütüncül bir bakış açısıyla, insanı merkeze alan anlayışı hizmete sunuyoruz. Bunun adı 'Sistem İstanbul.' İstanbul son 5 yılda ahengini kaybetti. Bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak Sistem İstanbul'u açıklayacağız. İstanbullulara çilesiz, dertsiz bir sosyal yaşam sunacağız. Yeniden eşsiz, benzersiz bir İstanbul için çalışacağız. REKLAM

TRAFİK SORUNU: 5 ve 10 yıllık projeler İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Hepimiz trafikte yıpranıyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64. Zirve saatlerinde bu yoğunluk yüzde 90'ları aşıyor. Ortalama trafik hızımız 60 km iken, bugün 42 km. Bu kötü gidişin sebebi nedir? Sebep mevcut yönetimin ihmalleridir, iş bilmezliğidir. 230 km metro yapma sözü verdiler. 2019 öncesi başlanan 3 metro hattının yapımını durdurdular. Açtık dedikleri 47 km'lik metro hattının 8 km'sini zor yaptılar. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. Kazısı yapılan alanlara kamyonlarla hafriyat döktüler. 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Önceliğimiz İstanbullulara zaman kazandırmaktır. İlk 5 yılda azalacak İstanbul trafiği, geri dönmemek üzere 10 yılda son bulacaktır. Raylı sistemler İstanbul'un hayat damarı desem yeridir. Raylı sistemlerde 328 km hattı, 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. Yenikapı-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-TÜYAP hattı. Beylikdüzü'nden bir kişi yerin altından Söğütlüçeşme'ye ulaşacak. Sultanbeyli metrosunu tamamlayacağız. REKLAM İki tünel projesi İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapıyoruz. Avrupa Yakasında 88,2 km, Anadolu Yakası'nda 34 km olacak. İstanbul'un merkezi bölgesindeki sıkışıklığı gidereceğiz. Çayırbaşı-Dolmabahçe'de 25,7 km'lik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe'den Kilyos'a tünel projesini yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kolay erişimi sağlayacağız. Kağıthane-Büyükçekmece arasında tüneller zincirini açacağız. Göztepe'den Bostancı'ya 10,2 km'lik tünelimiz. Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında 50,9 km'lik. Harem-Çengelköy arasında 23,8 km'lik tünellerimizi hayata geçireceğiz. D100 Karayolu'nda Ataköy kavşağını ortadan kaldıracak projemizi hayata geçireceğiz. D100 Ankara istikameti kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği rahatlayacak. Otogarlar taşınıyor Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. İki projeyle kent içi trafiğinde bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşıyacağız. REKLAM Metrobüs Silivri'ye Filomuza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız. Metrobüs hattını Silivri'ye uzatacağız. 250 bin araçlık otopark Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. Güvenli ve ucuz otopark İstanbullunun hakkı diyeceğiz. İstanbul'a 5 yılda üstü park, altı otopark olacak şekilde toplu ulaşıma bağlantı kuracağı 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem zamanı toplanma alanı olacak. İSPARK kötü yönetildiği için zarar ediyor. Kendi evinin önüne aracını park eden vatandaştan ücret almayacağız. İSPARK ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. Taksi sorunu 20 bin taksi 1,6 milyon insan taşıyor. Bu talebe yetmiyor. Taksi sorununu çözeceğiz. Tüm sistemleri merkezi taksi sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Taksi sayısında eksiklik varsa ihtiyaçlara göre artıracağız. Eğitim-denetim-ödül-ceza uygulamalarını hayata geçireceğiz. Taksi sorununu İstanbulluların gündeminden çıkacak. REKLAM Deniz ulaşımı Beylikdüzü'nden, Avcılar-Bakırköy-Eminönü-Kabataş ve Beşiktaş gibi mini iskeleler kuracağız. İş saatlerinde hızlı ve sık seferlerle hizmetleri artıracağız. Deniz ulaşımını iki kat artıracağız. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı projelerini hayata geçireceğiz. Bisiklet ulaşımı İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz. Bisiklet parkları sayılarını artıracağız. Scooter park alanı yaparak, sadece park alanlarına park etmelerini, elektrikli şarj istasyonlarıyla elektrikli araçların şarj edilmesine imkan sağlayacağız. Bisiklet yolunu 1500 km hedefindeyiz. Acil durum hastaneleri İstanbul'a afet farkındalık akademisi kuracağız. 2 Yeni acil durum hastanesi açacağız. Hasta yakınlarının ücretsiz faydalanacağı 8 konaklama merkezi kuracağız. Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğiz. Bu merkezlerde 7 gün 24 saat kreş hizmeti verilecek. Aile karttan faydalanma 0-4'tan 0-6'ya çıkacak. Babalara da ücretsiz ulaşım hakkı verilecek. İlk işini kuran kadınlara 100 bin liralık destek vereceğiz. İstanbul'da okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İstanbul'u üniversite okumak için çok keyifli halet getireceğiz. Geçlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Sosyal tesisler de yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin hizmetinde olacak. Memleketinde yılda 2 defa olmak üzere gençlerimizin otobüs biletini biz karşılayacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: 5 YILDA 650 BİN KONUT REKLAM Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbul'un gündemi deprem dönüşümüdür. Afetlere dirençli bir İstanbul vaad ediyoruz. 7,5 milyon evimiz var. Bunun 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutumuzun acil dönüştürülmesi gerekiyor. 'Her yıl 20 bin konut dönüştüreceğiz' hedefi konuldu. Bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur. Söz verdiğinin yüzde 5'ini yapamamaktır. Bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda bitirebilirler. Bize güvenin. 1 Nisan sabahı İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceğiz. Her türlü etüdü, analizi yaparak bilimin ışığında İstanbul'un en riskli bölgelerinden başlayarak işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 18 ayda 300 bin konut Deprem dönüşüm hamlemizi başlatacağız. Yatay mimari eksenli, nüfusu artırmayacak 650 bin konut inşa edeceğiz. KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da başvuruları alacağız, yarısı bizden diyerek 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bu konutları tamamlayacağız. 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörü destekleyerek dönüştüreceğiz. İmar düzenlemelerini hayata geçireceğiz. İstanbul'da yüzyılın dönüşümünü gerçekleştireceğiz. 100 bin kiralık sosyal konut REKLAM 100 bin sosyal konut üreterek bu konutları kiralayacağız. Konutlar satılmayacak. Çok uygun bedellerle kiralanacak. Yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirlileri koruyacağız. 39 ilçemizin tamamına ve en riskli bölgelerde ofislerimizi kuracağız. Ne yapılacağını öğrenecek.

AFET RİSK YÖNETİMİ Afet risk yönetim sistemini hayata geçireceğiz. Depremlere, afetlere karşı hangi adımları atmamız gerektiğini anlık bileceğiz. Kriz anı yönetimi kaotik olmayacak. İstanbul'un her sokağını görebileceğimiz İstanbul'un dijital ikizini hayata geçireceğiz. Toplanma alanlarını, alt ve üst yapıları afete hazır hale getireceğiz. Normal zamanlarında kreş veya kütüphane olan yerler afet zamanında geçici yaşam alanı kuracağız. Tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz. Atatürk Havalimanı'nda yeni bir afet yönetim merkezi kuruyoruz. İstanbul'a yeni 6 lojistik merkezi kuracağız. İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacını buradan sağlayacağız. İletişim altyapısı için 9 noktada afet müdahale merkezi kuruyoruz. 2 acil durum hastanemize ek biri Arnavutköy'de biri Pendik'te iki yeni acil durum hastanesi kuracağız. Her iki yakaya ikişer afet ekiplerinin konaklayacağı, 8 yeni hasta yakını konaklama merkezi inşa edeceğiz.