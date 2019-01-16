Al Jazeera'nin haberine göre, Münbiç'te ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait devriye güçlerinin yakınında bir patlama gerçekleşti.

Patlamada en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın ardından bir Amerikan helikopterinin olay yerine iniş yaptığı ve yaralıları tahliye ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, yaralananlar arasında ABD askerlerinin de olduğunu belirtti.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.