AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 25.21 kilometre olduğunu duyurdu. Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Akdeniz’de saat 21:21’de yerin 12.8 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan depreme dair yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 MAYIS 2020
2020.05.30 21:28:20 35.5142 26.7867 15.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 21:25:08 38.3703 38.9200 15.4 -.- 2.9 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.30 21:21:57 35.5470 26.7538 12.8 -.- 4.4 4.5 AKDENIZ İlksel
2020.05.30 20:12:09 39.0693 27.7852 20.5 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.30 20:05:59 35.5773 26.7445 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 20:01:54 35.5503 26.7422 8.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 19:57:36 35.5488 26.7240 7.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 19:20:37 38.9025 28.1580 14.8 -.- 1.3 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA) İlksel
2020.05.30 19:11:56 35.1252 27.0303 17.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.30 19:08:52 35.5515 26.7458 8.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 19:06:49 35.5775 26.7243 6.2 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2020.05.30 18:58:34 35.5967 26.7185 5.0 -.- 4.1 4.3 AKDENIZ İlksel
2020.05.30 18:51:03 35.6423 26.6877 5.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 17:32:22 40.3955 27.1562 9.2 -.- 2.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.05.30 16:35:59 37.0003 28.5372 11.8 -.- 1.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.30 16:25:44 39.1053 27.8383 5.2 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.30 15:47:58 35.5073 26.7985 12.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 15:35:16 39.1802 42.7182 13.2 -.- 2.0 -.- DUZCELI-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.05.30 15:23:24 35.5435 26.7575 7.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.30 15:01:45 38.8992 27.9655 5.0 -.- 1.5 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA) İlksel
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