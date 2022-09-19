Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan son durum gelişmeleri birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına hafta başı itibarıyla 2 liraya yakın indirim gelmesi bekleniyor. Peki 19 Eylül 2022 Güncel akaryakıt fiyatları LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar kaç para? İşte 19 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile, LPG, motorin ve benzin fiyatları...