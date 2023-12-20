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        Haberler Gündem Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:02
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        MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır" denildi.

        MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir.

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        Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.

        Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13’te belirtildiği üzere “Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.”

        Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

        Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır.

        İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

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        Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29’daki “Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir.” amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır.

        Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."

        YAŞAR GÜLERDEN TUZLA PİYADE OKULU AÇIKLAMASI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaşanan olaya ilişkin gazetecilere şunları söylemişti:

        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız

        "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve “toplu iğnem yok onun için takamadım” gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir."

        ÖZGÜR ÖZEL: HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?

        Özel: 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız
        Özel: 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde yaşanan olaya ilişkin, "Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Siz, 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız?" demişti.

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