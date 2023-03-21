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Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ya sunuyor

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerden yapılan ortak açıklamada, ittifak protokolünün yarın YSK'ya sunulacağı belirtildi

Giriş: 21.03.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Millet İttifakı, ittifak protokolünü tamamladı! YSK'ya ne zaman sunulacak? - Haberler
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunuyor
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Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partiden yapılan ortak açıklamada, ittifak protokolünün yarın saat 11.00'de YSK'ya sunulacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzalarının bulunduğu, İttifak Protokolü, yarın Millet İttifakı’na mensup 6 siyasi parti genel başkan yardımcısı tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilecek."

İYİ PARTİ'DEN ADAYLIK BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

Öte yandan İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Partimizin 15 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur. Başvuru süresi bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız" denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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