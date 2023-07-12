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        Son dakika haberi Milas’ta orman yangını 4 saat sonra kontrol altına alındı

        Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 15:48
        Milas'ta orman yangını kontrol altında
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        Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgedeki incelemesini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de hava araçlarının su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelenin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, beraberindeki yetkililerle birlikte söndürme çalışmalarını yerinde takip etti

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