Bahçeli'den Suriye harekatı mesajı!

HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasına, "Beşeriyeti etkileyen fikir akımları arasında en güçlü olanı kuşkusuz insana bakış açısıdır. Öncelikle yapmamız gereken ya durduğunuz yeri gözden geçirmek ya da bakış açısını değiştirmektir. Aynı yoldan giderek farklı sonuçlar alamayız. MHP'nin siyaseti insan merkezlidir, millet medeniyettir" diyerek başladı.

MHP lideri, "Geçen hafta TBMM'de önemli bir teklif kanunlaşmıştır. Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi CHP'nin, İP'in ve diğerlerinin sorumsuz itirazlarına rağmen kabul edilmiştir. Zillet ittifakı havanda su dövmüştür. Bu kanunla mağdur insanlarımızın sesine kulak verilmiştir. Vergi alanında mükellefleri koruyan bir anlayış öne çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VARDIR"

Bahçeli vergi düzenlemelerine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada belirli limitler altında gelir elde edenlere mükelleflik sadeleşirken, vergilerini ödemeleri sağlayan düzenlemeler sağlanmıştır. Pek çok önemli gelişme dikkate alınarak, ülkemizin yeni teknolojilere uyumu konusunda adımlar atılmıştır. Türkiye'de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren vergi yükünü hafifleten vergi reformu ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen kardeşlerimizi boğmayacak, bunaltmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Adaletli vergi sistemi esas olmalıdır. Vergi sistemi ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan bir yapıya kavuşturulmalıdır."

"CHP istismar, İP inkar, HDP de ihanet eder. Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz, ihanetin belini kıracağız" diye sözlerini sürdüren Bahçeli, "Demokratik hükmün icra günü geldiğinde, bunlar dünyanın kaç bucak olacağını görecekler. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olacaktır" ifadelerini kullandı.

BABACAN'A YANIT

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın ismini söylemeden cevap veren Bahçeli, "Ortada bir kriz yoktur. Gerekiyorsa Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa, veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız. Selamsız sabahsız siyaset düşkünlerinin hangi mihrakların ortağı olduğunu da gayet iyi biliriz. Onun ve Serok Ahmet'in akıl sağlığı kontrolünden geçmeleri siyaset ve toplum huzuru hakkında tavsiyemdir" yanıtını verdi.

KAĞIT TOPLAYICILARI TARTIŞMASI

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına yönelik uygulamalara dikkat çeken Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık avlama merakıdır. Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimize sosyal güvenliğiniz olacak diyor, toplama işini rahatlıkla yapacaklarını iddia ediyor. Asıl mesele kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha güvenli, insani şartlarda çalışabilmelerinin önünü açmaktır. Kılıçdaroğlu cahilce konuşacağına kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmeyi denemelidir. Biz bu meselenin derinliğini 2010 yılında görmüştük" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA KAVALA VE DEMİRTAŞ TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

"CHP yönetiminin sorunu karmaşıklaşarak kronikleşmiş bir sorundur. Millet adına adalet istediğini açıklamış. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla tutuklu kaldıklarını söylemiş. Utanmadan 'Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? diye sormuş. Osman Kavala Sorosçu'dur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın neden hapiste olduğunu milletvekillerine değil cesaretin varsa, şehit annelerine sor, yiyorsa şehit babalarına sor. Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak teröristin müdafaasıdır. CHP'li kardeşlerim bu rezilliği nasıl hazmedecekler. İP'e oy veren kardeşlerim, HDP ile teröristlerle işbirliğini nasıl içlerine sindirecekler."

BÜROKRATLARA ÇAĞRI POLEMİĞİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı hakkında konuşan Bahçeli, "Ne oldu başın göğe erdi mi? 18 Ekim'den sonra sorumlusunuz mu demek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir. Şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli üslubudur. FETÖ stratejileri CHP'yi kavramış, İP'i kasnağa çevirmiştir. Bu milletin şamarını eninden sonunda kafalarına yiyeceklerdir. FETÖ başına umutlarını bağlamasınlar, geldiği gün öldüğü gün olacaktır" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN TEMASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temaslarına dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, "Görev sahası İstanbulla sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur. Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMASI

MHP lideri Bahçeli, Yunanistan'ın silahlanması konusunda, "Güç dengesini lehine çevirme arayışındadır. Kamplaşmalar yeniden tezahür etmektedir. Yunanistan Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu kime mesajdır? NATO'nun hukuki ve siyasi tutarlılığından nasıl bahsedilecektir? Bu sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşmadır. İttifak fiilen bölünmüştür. Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmanın NATO Genel Sekreteri tarafından eleştirilmesi yetersizdir. ABD ile Yunanistan dışişleri bakanları ikili savunma işbirliğini anlaşmasını uzatan imzaları atmışlardır. Trakya'dan Girit'e kadar bazı üsler ABD'nin faaliyetlerine açılacaktır. NATO içinde Türkiye'ye karşı siper kazınmaktadır. Türkiye'ye gözdağı verilmektedir, Türkiye tehdit edilmektedir. ABD Dışişleri Bakanı Yunanistan'ı bölgenin istikrar temeli olarak tanımlamıştır. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın. Alayına birden hodri meydan diyoruz. Atina yönetiminin hava ve deniz sahasında daha düşmanlık besleyeceği anlaşılmıştır. Bu jeopolitik bir kumardır" diye konuştu.

SURİYE HAREKATI MESAJI

Türkiye'nin olası Suriye harekatı hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Teröristler Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km dışına çıkacaklardı. Ne çıkan olmuş, ne çıkmaya niyetlenen görülmüştür. Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Aracı ülkeleri bir kenara bırakarak, terör örgütlerinden hesap sormak, hainleri etkisiz hale getirmek mukaddesi bir vazifedir. Canileri yuvalandıkları yerlerden söküp atmak milletin şan ve şerefinin ana hükmü olmalıdır" dedi.