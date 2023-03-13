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MHP'li il başkanları 17-19 Mart'ta kampa giriyor

MHP'li il başkanları 17-19 Mart tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek

Giriş: 13.03.2023 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP'li il başkanları 17-19 Mart'ta kampa giriyor
MHP'li il başkanları kampa giriyor
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DHA

MHP'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor.

Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenecek kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden katılım sağlayacak il, ilçe ve belde belediye başkanlarının gündemi, seçim hazırlıkları ve deprem bölgesine ilişkin konulardan oluşacak.

MHP'nin Antalya kampının 17 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışı ve 19 Mart Pazar günü kapanışında Genel Başkan Bahçeli'nin yapacağı konuşmaların basına açık olması bekleniyor. Kampta, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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