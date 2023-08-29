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        Haberler Gündem Son dakika: Metro hatları 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

        Son dakika haberi Metro hatları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak

        Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:52
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        Metro hatları Zafer Bayramı'nda ücretsiz
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Marmaray
        #Başkentray
        #İZBAN
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