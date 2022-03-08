Bu bölgelerde sağanak etkili olacak

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, kuzey ve doğu çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı