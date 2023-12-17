Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur beklendiği kaydedildi. Yağışların Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde de yoğun kar olarak etkili olacağı ifade edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
ŞİDDETLİ FIRTINA DA BEKLENİYOR
Rüzgârın da Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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