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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor - 25 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Erzurum, Muş, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 07:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 07:31
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        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Bulutlu 14°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 18°

        Adana

        Yağmurlu 23°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 22°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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