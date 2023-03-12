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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağışın etkili olacağı, yağışların Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok şiddetli olacağı kaydedildi. Sağanak dışında birçok bölgede yer yer fırtına şeklinde rüzgarın da etkili olacağının belirtildiği açıklamada 2 bölgede çığ tehlikesinin bulunduğuna da dikkat çekildi

Giriş: 12.03.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu 12 Mart: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ uyarısı!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Buna göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANTALYA İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAATTE 70 KM HIZINDA ESECEK

Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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