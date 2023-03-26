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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımına dikkat

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine ve deprem bölgesini içeren Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi

Giriş: 26.03.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den çarpıcı uyarılar: Çığ düşmesi, toz taşınımı ve kuvvetli yağış... - Hava durumu haberleri
Meteoroloji'den kritik 3 uyarı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI İKAZI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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